Addio a Andy Gill, chitarrista e co-fondatore dei Gang of Four

Si è spento all’età di 64 anni Andy Gill, chitarrista e membro fondatore del gruppo post punk dei Gang of Four. L’addetto alle sei corde della formazione originaria di Leeds è scomparso oggi, 1 febbraio, in seguito a una breve malattia respiratoria.

A dare la triste notizia è stata la stessa band che, con un post pubblicato su Twitter, ha porto l’ultimo saluto a Gill. “È davvero difficile per noi scrivere, ma il nostro grande amico e Supreme Leader è morto oggi.” Recita il messaggio pubblicato sui social firmato da John Sterry, Thomas McNeice e Tobias Humble. Il gruppo ha inoltre scritto:

“Il tour finale di Andy a Novembre è stato l’unico modo per lui di tirarsi indietro; con una Stratocaster attorno al collo, urlando e assordando la prima fila.”

Gill fece parte dei Gang of Four fin dalla nascita della band, fondata insieme al cantante Jon King. Con King e gli altri membri originali Dave Allen e Hugo Burnham, Andy pubblicò il primo singolo del gruppo “Damaged Goods” del 1978, l’album di debutto “Entertainment!” del 1979 e “Solid Gold”, pubblicato il 1981.

Negli anni la formazione del gruppo è cambiata e Andy Gill, per tutto il tempo, è stato l’unico membro originale della formazione a continuare a far parte dei Gang of Four con i quali ha pubblicato l’ultimo album della formazione, “Happy now”.