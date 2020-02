Wiz Khalifa e Charlie Puth rendono omaggio a Kobe Bryant con ‘See you again’: video

Il rapper originario di Pittsburgh e Charlie Puth, per rendere omaggio a Kobe Bryant, hanno eseguito dal vivo la canzone “Se you again” durante la prima partita giocata dai Lakers dopo la tragica scomparsa dell’ex star della Nba - avvenuta a causa di un incidente in elicottero lo scorso 26 gennaio.

Presso lo Staples Center di Los Angeles - in occasione del match tra la squadra di basket losangelina e i Portland Trail Blazers - Wiz Khalifa e il cantante statunitense, impegnato al pianoforte, hanno cantato la canzone originariamente scritta per il film “Fast & Furious 7” del 2015 e dedicata a uno dei protagonisti della Paul Walker, scomparso il 30 novembre 2013 prima del termine delle riprese del lungometraggio.

Ecco la versione di "See you again" inclusa nella colonna sonora del settimo capitolo della saga di "Fast & Furious", accompagnata da un video che propone alcune immagini del film: