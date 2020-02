Sanremo 2020, Martinelli e Lula: “Il nostro grido di denuncia su Taranto e sull’Ilva”

“Gigante d’acciaio” è la canzone di Gabriella Martinelli, artista originaria di Montemesola, in Puglia, che insieme alla romana Lula si è presentata alle prime selezioni di Area Sanremo. Le due ragazze, dagli stili molto diversi, si sono conosciute a Roma e hanno iniziato un percorso insieme: “Per chi è cresciuto a Taranto, “Il gigante d’acciaio” non può che riferirsi al settore siderurgico dell’Ilva, di cui si è tornato a parlare in seguito alla volontà dei nuovi acquirenti di ArcelorMittal di abbandonarlo. È una canzone di impegno civile”, raccontano le due ragazze. Martinelli ha uno stile molto cantautorale, mentre Lula ha un approccio più rap. Insieme fondono i due stili. “Portare un pezzo con un tema così importante richiedeva un modo di porre la canzone diverso dalle classiche impostazioni – concludono – il Festival ha più volte dimostrato come si possano lanciare messaggi importanti dal palco dell’Ariston”.