Marracash in concerto all'Arena di Verona

Il rapper milanese Marracash ai dodici concerti già in essere dell''In Persona Tour', aggiunge in coda al calendario annunciato, il 22 maggio, un live all'Arena di Verona.

I biglietti per il concerto dell’Arena di Verona saranno disponibili in prevendita sul circuito Ticketone a partire da oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 16.00 e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 11.00 del prossimo 7 febbraio.

I biglietti per tutte le altre date del Palasport Tour di Marracash sono già in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I biglietti precedentemente acquistati per l’Atlantico Live restano validi per il Palazzo dello Sport di Roma, quelli per il Tuscany Hall restano validi per il Mandela Forum di Firenze, così come le prevendite precedentemente acquistate per il Teatro della Concordia di Venaria Reale restano valide per il nuovo concerto torinese al Pala Alpitour.

Calendario concerti:

28 MARZO – PALAINVENT – JESOLO (VE)

3 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – ASSAGO (MI)

4 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – ASSAGO (MI)

6 APRILE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

9 APRILE – PALA PARTENOPE – NAPOLI

16 APRILE – MANDELA FORUM – FIRENZE

18 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – ASSAGO (MI)

24 APRILE – UNIPOL ARENA – CASALECCHIO DI RENO (BO)

28 APRILE – PALA ALPITOUR – TORINO

2 MAGGIO – MEDIOLANUM FORUM – ASSAGO (MI)

7 MAGGIO – PALA FLORIO – BARI

9 MAGGIO – PALA CATANIA – CATANIA

22 MAGGIO – ARENA DI VERONA – VERONA