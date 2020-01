James Morrison, un concerto sulle Dolomiti a marzo

Il cantautore britannico - che l’8 marzo 2019 ha dato alle stampe la sua ultima fatica discografica dal titolo “You're Stronger Than You Know” (leggi qui la nostra recensione) - ha annunciato un live in Italia a marzo che vedrà James Morrison tornare nel nostro Paese per un appuntamento dal vivo sulle Dolomiti.

Il prossimo 15 marzo la voce di “You Give Me Something” sarà di scena al Kronplatz-Plan de Corones di Brunico (BZ). L’evento avrà inizio alle 13 e sarà ad ingresso gratuito.

Lo scorso 18 ottobre James Morrison ha pubblicato il singolo “Glorious” - canzone contenuta nell’ideale seguito di “Higher Than Here” del 2015 - in una nuova versione che vede la collaborazione di Francesca Michielin, che canta in italiano.