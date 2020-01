Sanremo 2020: Riki ha violato il regolamento del Festival?

Per una polemica che si sgonfia, quella relativa alla partecipazione del rapper Junior Cally, accusato negli scorsi giorni di aver scritto e pubblicato in passato canzoni violente e sessiste, ce n'è un'altra pronta ad esplodere, in questi turbolenti giorni che precedono la partenza del Festival di Sanremo 2020. Riki, tra i 24 big in gara, avrebbe violato il regolamento della manifestazione pubblicando sui social un'anteprima della canzone che interpreterà nella serata delle cover, quella del giovedì (dedicata alla storia di Sanremo): è "L'edera", che Nilla Pizzi e Tonina Torrielli presentarono in gara al Festival del 1958, scritta da Saverio Seracini e Vincenzo D'Acquisto.

Il cantante lanciato nel 2017 da "Amici" avrebbe postato alcuni secondi della sua versione della canzone sui suoi canali social ufficiali, ma poco dopo avrebbe rimosso la clip. Così, Riki avrebbe violato il regolamento del Festival di Sanremo 2020, che obbliga i cantanti in gara "a non eseguire, diffondere, utilizzare e/o sfruttare le canzoni partecipanti a Sanremo 2020 - in tutto o in parte - su qualsiasi rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi mezzo e/o supporto, in qualsiasi forma e/o modo e/o tecnologia (e così, esemplificativamente ma non esaustivamente: per radio, televisione, telefonia, via internet, etc) sino alla loro prima esecuzione/pubblicazione nel corso di Sanremo 2020". Per "canzoni partecipanti" il regolamento intende anche le cover che verranno eseguite nella serata del giovedì.

La Rai si è detta però intenzionata a chiudere un occhio, secondo quanto riferisce l'Ansa, trattandosi di un brano edito e tenuto conto della buona fede del cantante, che ha immediatamente rimosso la clip dai social, non si procederà all'esclusione anche in considerazione del fatto che nella serata del giovedì saranno valutati principalmente l'interpretazione e l'arrangiamento (le 24 interpretazioni saranno votate dai membri dell'orchestra del festival e i risultati finali della serata andranno a sommarsi a quelli delle altre serate).