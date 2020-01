Passenger in concerto in Italia a ottobre

Il 35enne cantautore inglese Mike Rosenberg, in arte Passenger, torna in Italia in concerto per una unica data il prossimo 2 ottobre al Fabrique di Milano.

I biglietti sono in vendita al prezzo di 28 euro più i diritti di prevendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 31 gennaio sul circuito Ticketone e su Ticketmaster.

L'ultimo album di Passenger, "Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing at All”, il suo dodicesimo in studio, è stato pubblicato nel maggio 2019.