E' stato arrestato per sospetta rapina il rapper YG

Il 29enne rapper nativo di Compton YG – pseudonimo di Keenon Jackson - è stato arrestato ieri nella sua casa di Los Angeles, poiché sospettato di avere fatto una rapina, stando a quanto riferisce l'Associated Press.

Domani YG avrebbe dovuto esibirsi alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2020 (leggete qui per seguire la nostra diretta). YG doveva accompagnare sul palco Meek Mill, John Legend, Roddy Ricch e altri musicisti in un omaggio al defunto Nipsey Hussle, il rapper assassinato lo scorso 31 marzo.

Lo sceriffo della contea di Los Angeles ha preso in custodia YG che è attualmente detenuto con una cauzione che ammonta a 250.000 dollari. Un portavoce del dipartimento dello sceriffo di Los Angeles ha dichiarato alla edizione americana di Rolling Stone che l'arresto è legato a "un'indagine penale in corso", ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il rapper ha come avvocato difensore Joe Tacopina, che ha dichiarato al sito TMZ:

"Questo arresto ha colto YG completamente alla sprovvista perché non c'è nulla. YG non ha idea di cosa stiano parlando gli investigatori e non ci sono stati forniti dettagli... abbiamo informazioni su questo caso dai media."

E aggiunge ancora: