Nirvana, "Nevermind" ha 30 anni: la storia di “In Bloom”

Poteva essere il primo singolo estratto da “Nevermind”, e anche Grohl l’aveva identificato come un potenziale successo. Le cose sono andate diversamente, tuttavia “In Bloom” è diventata comunque una delle canzoni più popolari dell’album, anche se è uscita su singolo dopo “Teen Spirit”, “Come As You Are” e “Lithium”. Secondo Novoselic la canzone in origine era vicina allo stile dei Bad Brains ma l’arrangiamento finale si attiene alla formula dell’alternanza strofa pacata-ritornello aggressivo, uno dei marchi di fabbrica dei Nirvana.

Intitolata inizialmente “Knows Not What It Means”, la canzone viene portata in studio durante la prima seduta di registrazione con Vig agli Smart, quando Channing è ancora nel gruppo. Questa prima versione viene completata con un taglio strategico del nastro fatto al volo da Vig per eliminare un inciso giudicato insoddisfacente dal gruppo, e serve per realizzare un video inserito nella videocassetta Sub Pop Video Network Program 1, l’unica pubblicazione ufficiale prima di esser recuperata nell’edizione Deluxe di “Nevermind”. Per ammissione dello stesso Grohl, al momento di registrare nuove versioni di pezzi già suonati da Channing, le parti di batteria rimangono più o meno invariate. Con il suo tocco più pesante e la sua maggiore precisione nel tenere il tempo, Grohl dà più potenza al suono dei Nirvana ma riconoscerà sempre che Channing ha buone idee nel costruire le sue parti. Nella versione di “Nevermind” Grohl canta anche l’armonia vocale sul ritornello, un compito piuttosto difficile perché deve raggiungere note troppo alte per la sua estensione vocale. Sono necessari diversi tentativi per portarla a termine. Vig: “La voce gli si spezzava e cominciavamo a ridere come pazzi”.

In merito al testo, Cobain lo spiega come un attacco a quel tipo di persone che hanno un atteggiamento machista e abusano di altri; tuttavia la frecciata più evidente sembra essere quella rivolta ai fan casuali, che cantano in coro i ritornelli senza sapere di cosa parlino.

Ironicamente, “In Bloom” è uno dei pezzi dei Nirvana che meglio si prestano a scatenare i cori del pubblico. Secondo il biografo Charles Cross, Cobain non si riferisce a un generico fan ma sta parlando del suo amico Dylan Carlson, musicista a sua volta negli Earth, col quale condivide l’uso di eroina. Non risulta che Cobain abbia mai confermato questa ipotesi, e comunque il testo è tutt’altro che lineare; i versi delle strofe non hanno un significato apparente, e in ogni caso non sembrano aver nulla a che fare con i tipi macho e i ritornelli cantati in coro.

La canzone viene registrata senza grandi problemi: il suono del riff iniziale è ottenuto usando il chorus Small Clone, Novoselic sovraincide per tre volte la sua parte di basso e la parte vocale è la prima delle tre takes registrate. Nella versione finale, dopo l’assolo di chitarra, viene ripetuta quattro volte la parola “memoria”, e nel sovraincidere la sua voce Cobain canta “I don’t have a gun” al momento sbagliato: è un errore facile da eliminare ma viene deciso di mantenerlo.

