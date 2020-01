Me contro Te: chi sono gli youtuber destinati a diventare anche un fenomeno discografico

Sembrano inarrestabili: dopo il successo su YouTube, una serie tv su Disney Channel, due libri una linea di abbigliamento, un album di figurine, i Me contro Te sono arrivati anche al cinema. E anche lì hanno fatto numeri importanti: "Me contro Te il film - La vendetta del Signor S", distribuito in 600 copie, con oltre 5,4 milioni di incassi nel primo weekend di programmazione ha scalzato dal primo posto del box office italiano "Tolo Tolo" di Checco Zalone. Ma chi sono i Me contro Te?

Il duo è composto da Sofi e Luì, ossia Sofia Scalìa e Luigi Calagna, 21 anni lei e 25 lui. Entrambi siciliani, partner sul tubo ma anche nella vita reale, hanno aperto un canale YouTube nel 2014 chiamato proprio "Me contro Te" e hanno cominciato a pubblicare video nei quali si sfidavano a vicenda (da qui il nome del canale, diventato poi il nome del duo), conquistando pian piano sempre più visualizzazioni. Con le loro clip divertenti, semplici e mai volgari, i due ragazzi sono riusciti a farsi un seguito soprattutto tra i giovanissimi, che hanno permesso al loro canale YouTube di crescere ed arrivare ai numeri attuali: 4,6 milioni di iscritti e più di 3,5 miliardi di visualizzazioni.

Una volta conquistato il web, per i Me contro Te è arrivato anche il successo fuori dalla rete: hanno lanciato una linea di abbigliamento, una serie di giocattoli, pubblicato due libri e anche un album di figurine. Fino al film "Me contro Te - La vendetta del Signor S" (il "Signor S" è il nemico del duo, nei loro video) in questi giorni al cinema. Il prossimo passo? Potrebbe essere il debutto nel mondo della musica e la pubblicazione di un disco.

Sì, perché di canzoni i Me contro Te ne hanno già pubblicate parecchie, su YouTube. Nel 2016 hanno lanciato un altro canale, parallelo a quello ufficiale, chiamato Me contro Te Music, dove caricano i loro video musicali. Conta 1,2 milioni di iscritti e quasi 150 milioni di visualizzazioni complessive. Il video di "Princesa", pubblicato nel 2017, ha totalizzato ad oggi circa 50 milioni di visualizzazioni. Quello di "Signor S", pubblicato sempre nel 2017, ne ha totalizzate oltre 35 milioni. Le canzoni più recenti, "La vendetta del Signor S" e "Insieme", sono uscite su distribuzione Warner Music.