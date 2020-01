Sanremo 2020: tutti i duetti e le cover della serata del giovedì

Da "Spalle al muro", scritta da Mariella Nava e interpretata a Sanremo da Renato Zero nel 1991, e che quest'anno sarà reinterpretata da Anastasio, a "L'Italiano" di Toto Cutugno, riproposta da Francesco Gabbani. Passando per "Piazza Grande" di Lucio Dalla (a cantarla sarà Tosca), "Vado al massimo" di Vasco Rossi (scelta da Junior Cally), "Canzone per te" di Sergio Endrigo (Bugo e Morgan) e "24mila baci" di Adriano Celentano (Diodato). Sono solo alcuni dei titoli delle cover che i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 faranno ascoltare nella serata del giovedì, quella dedicata alla storia della manifestazione. Sul palco i cantanti saranno accompagnati da alcuni ospiti: tra gli altri, ci saranno anche Myss Keta (duetterà con Elettra Lamborghini su "Non succederà più", cantata a Sanremo da Claudia Mori nel 1982, ma non in gara), il pianista siriano Aeham Ahmad (accompagnerà Elodie su "Adesso tu"), Ornella Vanoni (canterà insieme ad Alberto Urso "La voce del silenzio"), Arisa (duetterà con Marco Masini su "Vacanze romane"), Francesca Michielin e Maria Antonietta (che con Levante faranno ascoltare una versione tutta al femminile di "Si può dare di più"). Ecco, di seguito, la lista completa:

Anastasio - "Spalle al muro" (Renato Zero, 1991)

Piero Pelù - "Cuore matto" (Little Tony, 1967)

Elodie - "Adesso tu" con Aeham Ahmad (Eros Ramazzotti, 1986)

Elettra Lamborghini - "Non succederà più" con Myss Keta (Claudia Mori, 1982)

Giordana Angi - "La nevicata del '56" (Mia Martini, 1990)

Diodato - "24mila baci" (Adriano Celentano, 1961)

Raphael Gualazzi - "E se domani" con Simona Molinari (Fausto Cigliano, Gene Pitney, Sanremo 1964)

Francesco Gabbani - "L'italiano" (Toto Cutugno, Sanremo 1983)

Alberto Urso - "La voce del silenzio" con Ornella Vanoni (Tony Del Monaco, Dionne Warwick, Sanremo 1968)

Marco Masini - "Vacanze romane" con Arisa (Matia Bazar, Sanremo 1983)

Enrico Nigiotti - "Ti regalerò una rosa" con Simone Cristicchi (Simone Cristicchi, Sanremo 2007)

Michele Zarrillo - "Deborah" con Fausto Leali (Fausto Leali, Wilson Pickett, Sanremo 1968)

Rita Pavone - "1950" con Amedeo Minghi (Amedeo Minghi, Sanremo 1983)

Tosca - "Piazza grande" con Silvia Perez Cruz (Lucio Dalla, Sanremo 1972)

Achille Lauro - "Gli uomini non cambiano" con Annalisa (Mia Martini, Sanremo 1982)

Bugo e Morgan - "Canzone per te" (Sergio Endrigo, Roberto Carlos, Sanremo 1968)

Irene Grandi - "La musica è finita" con Bobo Rondelli (Ornella Vanoni, Mario Guarnera, Sanremo 1967)

Le Vibrazioni - "Un'emozione da poco" con i Canova (Anna Oxa, Sanremo 1978)

Levante - "Si può dare di più" con Francesca Michielin e Maria Antonietta (Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi, Sanremo 1987)

Junior Cally - "Vado al massimo" con i Viito (Vasco Rossi, Sanremo 1982)

Paolo Jannacci - "Se me lo dicevi prima" con Francesco Mandelli (Enzo Jannacci, Sanremo 1989)

Pinguini Tattici Nucleari - "Papaveri e papere/Nessuno mi può giudicare/Gianna/Sarà perché ti amo/Una musica può fare/Salirò/Sono solo parole/Rolls Royce" (medley)

Rancore - "Luce" con Dardust e La Rappresentante di Lista (Elisa, Sanremo 2001)

Riki - "L'edera" con Ana Mena (Nilla Pizzi, Tonina Torrielli, Sanremo 1958)