I Meduza tra i vincitori del Music Moves Europe Talent Awards 2020

Il trio EDM composto da Simon de Jano, Luca De Gregorio e Mattia Vitale è tra i vincitori del Music Moves Europe Talent Awards 2020, contest ideato dall’Unione Europea per promuovere la musica pop e contemporanea: il riconoscimento ai Meduza - e ad altre sette realtà europee - è stato annunciato durante una cerimonia di premiazione condotta dal cantante austriaco Thomas Neuwirth presso lo Stadsschouwburg di Groningen, in Olanda. Ogni vincitore selezionato dalla giuria riceverà un budget di 10.000 €, finanziato dal programma Europa Creativa, da utilizzare per la promozione delle loro carriere internazionali. Un totale di 7.500 € del premio coprirà spese effettuate per la promozione e / o per il tour. Inoltre, ai vincitori sarà assegnato un pacchetto del valore di € 2.500 di formazione professionale fornita dai partner dell’industria: il settore live (Liveurope, Yourope e Live DMA), l'industria discografica (IMPALA e Digital Music Europe), e l'International Music Managers Forum.