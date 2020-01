Concerti, Ride: una data a Milano a febbraio

Dopo le tappe nel Regno Unito, il tour europeo di Andy Bell, Mark Gardener, Laurence Colbert e Steve Queralt farà tappa anche Italia. I Ride saranno in concerto a Milano il prossimo 4 febbraio.

Il quartetto di Oxford sarà di scena presso Santeria Toscana 31 e presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro discografico “This is not a safe place” - pubblicato lo scorso 16 agosto e contente i singoli “Future love” e “Repetition” - e brani passati tratti dalla propria discografica.

I biglietti per lo show sono disponibili sui circuiti Mailticket e Vivaticket e il costo è di 25 euro più diritti di prevendita. La sera dell’evento, in casa, il prezzo del titolo d’ingresso sarà di 30 euro.

I Ride hanno all’attivo sei album in studio, quattro dei quali presentati tra il 1990 e il 1996 prima della separazione del gruppo. Nel periodo che ha visto i membri del gruppo separati, Andy Bell è entrato a far parte degli Oasis come batterista ufficiale tra il 1999 e il 2009. Dopo una breve reunion in occasione della performance live vivo nel 2001 per lo show televisivo di Channel 4, il gruppo è tornato insieme ufficialmente nel 2014. La formazione di Oxford ha poi pubblicato l’album “Weather diaries” (leggi qui la nostra recensione), uscito il 16 giugno 2017 - undici anni dopo la pubblicazione del precedente “Tarantula” - e il succitato ultimo disco.