Moby, esce il nuovo album ‘All visible objects’. Ecco il primo singolo

Il nuovo disco del musicista newyorchese si intitolerà “All visible objects”, diciassettesimo album in studio di Moby. L’ideale seguito di “Long ambients two”, pubblicato lo scorso 15 marzo - a un anno di distanza da “Everything was beautiful, and nothing hurt” (leggi qui la nostra recensione) - arriverà sui mercati il prossimo 6 marzo.

L’artista, oltre ad annunciare l'uscita del disco sul suo blog, ha condiviso un’anticipazione del suo nuovo album presentando il primo singolo estratto, dal titolo “Power is taken”.

Moby ha annunciato che l’intero ricavato dell’album sarà devoluto in beneficenza e i fondi raccolti per ogni singola traccia saranno destinati a enti diversi che includono organizzazioni ambientaliste come Extinction Rebellion, Brighter Green e The Rainforest Action Network, oltre ad associazioni animaliste come Mercy for Animals, Animal Equality, the Humane League e The International Anti-Poaching. Altre organizzazioni benefiche sono: The American Civil Liberties Union (ACLU), The Physicians Committee, The Good Food Institute e The Indivisible Project.

Lo scorso novembre il musicista newyorchese - che mesi prima si era tatuato sul collo la scritta "Vegan For Life" (vegano a vita) - ha pubblicato sui social la foto dei suoi nuovi tatuaggi, fatti per celebrare il 32esimo anniversario da che è vegano.