Nigel Godrich, in arrivo un nuovo album con gli Ultraísta. Ascolta

Verrà pubblicato il prossimo 13 maggio "Sister", il nuovo album degli Ultraísta, band formata dal produttore dei Radiohead Nigel Godrich, dalla polistrumentista e produttrice Laura Bettinson e dal già batterista di - tra gli altri - Beck, R.E.M. e Roger Waters Joey Waronker: il disco, ideale successore dell'eponimo debutto della formazione datato 2012, è stato anticipato presso il pubblico dal primo estratto "Tin King", il cui video ufficiale è stato reso disponibile in Rete nelle ultime ore.

"Sister" è stato registrato tra Londra e Los Angeles: "Tre giorni di jam potrebbero generare due anni di lavoro", ha spiegato Godrich in una nota, "È come costruire un'astronave con i fiammiferi. Ci vogliono anni solo per finire un'ala, e tu ne sei davvero orgoglioso, ma poi te ne vai e fai qualcos'altro per un po' prima di tornare e metterti a lavorare al prossimo pezzo".

"Con il primo disco non eravamo concentrati sul fatto di renderlo troppo 'musicale'", ha aggiunto il produttore: "Stavamo tracciando dei solchi, estraendo influenze dal dadaismo e cercando di realizzare una sorta di manifesto modernista. Questa volta abbiamo voluto fare un disco che fosse più di una semplice opera d'arte".

Ecco, di seguito, la tracklist di "Sister":

01 Tin King

02 Harmony

03 Anybody

04 Save It ’Til Later

05 Ordinary Boy

06 Mariella

07 Water in My Veins

08 Bumblebees

09 The Moon and Mercury