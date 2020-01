Grammy Awards: Ariana Grande ospite dopo le polemiche

Dietrofront per Ariana Grande. Dopo le polemiche dello scorso anno, che la spinsero a rinunciare all'esibizione sul palco della cerimonia di consegna dei più ambiti premi musicali, quest'anno la cantante ha deciso di partecipare ai Grammy Awards. Fisicamente. L'annuncio è arrivato sui suoi canali social ufficiali: il 26 gennaio la popstar si esibirà come ospite sul palco dell'evento, ospitato dallo Staples Center di Los Angeles.

Già lo scorso anno Ariana Grande avrebbe dovuto partecipare come performer a quella che qualcuno ha definito la "music's biggest night", vale a dire la più importante serata musicale. L'esibizione, però, saltò in seguito ai dissapori tra la cantante e gli organizzatori dell'evento, che volevano "accorciare" la sua esibizione: "Ho deciso di non partecipare quando la mia creatività e la mia possibilità di esprimermi sono state soffocate", aveva tuonato la Grande, candidata in due delle principali categorie per il "pop" (e vincitrice della statuetta per il "Best pop vocal album" per "Sweetener").