Sanremo 2020: Zucchero, Mika e Ultimo ospiti sul palco esterno

Zucchero, Mika e Ultimo: sarebbero questi i nomi dei primi artisti confermati per esibirsi sul grande palco che sarà costruito all'esterno del Teatro Ariston nella settimana del Festival di Sanremo 2020, in programma dal 4 all'8 febbraio, nell'ambito dei festeggiamenti per la 70esima edizione della manifestazione. Lo riferisce la testata locale SanremoNews, sempre beninformata sul Festival, in attesa dell'ufficializzazione della notizia da parte della Rai: oltre ad esibirsi sul palco della grande arena che sarà allestita in piazza Colombo, appena fuori la sede del Festival, gli artisti dovrebbero esibirsi poi anche all'interno del teatro, come veri e propri ospiti della 70esima edizione.

Sarà il conduttore in persona, Amadeus, a scortare il protagonista del concerto dal palco di piazza Colombo a quello dell'Ariston, dove si esibirà per chiudere la performance iniziata in piazza. A convincere la Rai ad estendere i festeggiamenti per il 70esimo anniversario del Festival in tutta la cittadina ligure è stata l'amministrazione comunale, che ha già avviato i lavori per l'arena in piazza.

Per Zucchero, che al Festival di Sanremo esordì nel 1982 con "Una notte che vola via", tornando poi l'anno successivo con "Nuvola", nell''85 con "Donne" e nell''86 con "Canzone triste", si tratterebbe di un ritorno all'Ariston a distanza di tre anni dall'ultima partecipazione come ospite, quella del 2017. Nel 2001 partecipò come co-autore di due brani in gara: "Luce (tramonti a nord est")", che portò alla vittoria Elisa, e "Di sole e d'azzurro" di Giorgia, che invece si classificò seconda. Nel 2009 affiancò invece la figlia Irene Fornaciari, in gara tra le "Nuove proposte" con "Spiove il sole".

Ultimo tornerebbe a Sanremo per il terzo anno consecutivo, dopo la partecipazione tra le "Nuove proposte" del 2018 con "Il ballo delle incertezze" e quella dello scorso anno tra i "big" con "I tuoi particolari" (secondo posto tra le polemiche). Questa volta, però, salirebbe sul palco dell'Ariston in una veste diversa, quella di ospite appunto.

Mika, che sarà in tour in Italia proprio nella settimana del Festival, si esibì a Sanremo nel 2007, come ospite internazionale, tornando poi all'Ariston dieci anni più tardi, nel 2017. Nel suo ultimo disco, "My name is Michael Holbrook", c'è una canzone dedicata proprio al Festival, "Sanremo".