Rockol Awards 2019: ecco i finalisti

Si sono ufficialmente chiuse le votazioni dei Rockol Awards 2019, alle quali hanno partecipato nelle scorse settimane il pubblico e una giuria specializzata per indicare le loro preferenze sul meglio del 2019.

I vincitori assoluti verranno rivelati nella serata finale che si svolgerà il prossimo giovedì, 16 gennaio, alla Santeria Social Club di Milano in Viale Toscana 31, con la presenza di diversi ospiti. Non mancheranno esibizioni live, come quella di Fulminacci (che ritirerà il premio della redazione di Rockol come “Migliore artista dell’anno”) e quelle di altri ospiti a sorpresa. La serata, realizzata in collaborazione con i partner istituzionali NUOVOIMAIE, PMI, SIAE e TICKETONE è ad inviti: per richiedere eventuali accrediti stampa e media è necessario scrivere una mail all'indirizzo accrediti@rockol.it.

Oggi, intanto, vi sveliamo le terzine dei finalisti delle quattro categorie, sia nelle votazioni del pubblico che nella giuria specializzata. Ecco chi sono gli artisti che si contenderanno la vittoria finale ai Rockol Awards 2019 per "Miglior album di artista/gruppo italiano", "Miglior album di artista/gruppo internazionale", "Miglior evento live di artista/gruppo italiano", "Miglior evento live di artista/gruppo internazionale".

VOTAZIONI DEL PUBBLICO (in ordine casuale):



Miglior album di artista/gruppo italiano:

EMMA MARRONE - “Fortuna”

ULTIMO - “Colpa delle Favole”

RENATO ZERO “Zero il Folle”



Miglior album di artista/gruppo internazionale:

LP - "Heart to mouth "

COLDPLAY - “Everyday life"

BRUCE SPRINGSTEEN - “Western stars”



Migliore live di artista/gruppo italiano:

LIGABUE

VASCO ROSSI

CLAUDIO BAGLIONI



Miglior live di artista/gruppo internazionale:

LP

MIKA

ED SHEERAN



VOTAZIONI DELLA CRITICA (in ordine casuale):



Miglior album di artista/gruppo italiano:

MASSIMO VOLUME - “Il Nuotatore”

MARRACASH - “Persona”

VINICIO CAPOSSELA - “Ballate per Uomini e Bestie”



Miglior album di artista/gruppo internazionale:

NICK CAVE - “Ghosteen”

BILLIE EILISH - “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

BRUCE SPRINGSTEEN - “Western Stars”



Migliore live di artista/gruppo italiano:

MANUEL AGNELLI

JOVANOTTI

SALMO



Miglior live di artista/gruppo internazionale:

MUSE

CURE

ED SHEERAN