Patti Smith scrive una poesia per Greta Thunberg. Meat Loaf, invece...

Oggi Greta Thunberg compie 17 anni: è nata il 3 gennaio 2003 a Stoccolma, Svezia. Come sapete, l'attivista che ha lanciato il movimento dei Fridays for Future per la lotta al cambiamento climatico ha attirato molta attenzione anche nel mondo della musica, con artisti che si sono schierati a suo sostegno e qualcuno che ha anche usato la sua voce in canzoni.

Patti Smith ha scelto una strada diversa: una breve poesia, pubblicata su Instagram: "non ha mai chiesto nulla, tranne di non rimanere neutrali", si legge nel post, che trovate qua sotto.

Di segno opposto invece il commento di Meat Loaf: Marvin Lee Aday - questo il vero nome del cantante, nato nel '47, che molti ricorderanno per "Bat out of hell" del '77 e per la hit "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" - ha concesso un'intervista al Daily Mail in cui ha negato il cambiamento climatico e ha sostenunto che, secondo lui, la Thunberg è stata sottoposta al lavaggio del cervello.

Questa la dichiarazione completa:

"Quella Greta mi sta simpatica. Le è stato fatto il lavaggio del cervello fino a farle credere che ci siano dei cambiamenti climatici, che invece non ci sono. Non ha fatto nulla di male. ma è stata indotta a pensare che ciò che sta dicendo è vero.

Ecco invece la più delicata poesia di Patti Smith: