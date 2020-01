Mariah Carey: hackerato il suo account Twitter, insulti a Eminem

Pare che l'ultimo giorno dell'anno l'account Twitter di Mariah Carey sia stato violato per un tempo tanto breve quanto bastante per condividere dei messaggi di insulto all'indirizzo di Eminem.

La maggior parte dei tweet sono stati rapidamente eliminati. In uno si diceva che Eminem avesse in dotazione un pene di misure ridotte. La Carey è da tempo coinvolta in una disputa con il rapper di Detroit. Mariah ha commentato la violazione del suo social network scrivendo: "Faccio un pisolino e accade questo?".

La 49enne interprete statunitense, che da anni è la regina delle festività natalizie con la sua “All I Want For Christmas Is You”, quest'anno per la prima volta in venticinque anni, ha avuto lo soddisfazione di raggiungere, con il suo inno natalizio, il primo posto della classifica dei singoli negli Stati Uniti.

Qualche settimana fa l'ex marito della Carey, Nick Cannon, ha pubblicato "The Invitation", canzone in aperta polemica e in risposta alle rime enunciate da Eminem in “Lord Above” nelle quale ha preso di mira lo stesso Cannon e la Carey.

“Lord Above” è un brano incluso nell'album di Fat Joe e Dre, “Family Ties”. Alla canzone collabora anche Mary J. Blige.