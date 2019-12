Paramore, a gennaio il debutto da solista di Hayley Williams

Attualmente libera di impegni particolari con i Paramore, con il quali ha pubblicato nel 2017 l'ultimo album di inediti in studio "After Laughter", la cantante della band di "Riot!" ha lasciato intendere in un post pubblicato sui propri canali social ufficiali di essere pronta a debuttare come artista solista: il messaggio, Hayley Williams, l'ha fatto pervenire ai fan a margine di un tweet di ringraziamento per gli auguri ricevuti in occasione del suo trentesimo compleanno.

"Grazie a tutti gli per auguri: il trentesimo è stato un anno importante, e anche il trentunesimo lo sarà ", ha fatto sapere l'artista, che ha aggiunto: "L'anno prossimo pubblicherò nuova musica: con l'aiuto di alcuni dei miei migliori amici, ho messo insieme qualcosa che potrei definire solista. E' un progetto molto speciale, del quale avrete un assaggio a gennaio".

Al momento non sono stati svelati altri dettagli. La Williams era tornata all'onore delle cronache nella seconda metà di quest'anno, quando era stata annunciata la sua collaborazione con la band dell'Illinois American Football, per la quale ha registrato una traccia vocale sul brano "Uncomfortably Numb", apparso sul disco di debutto del gruppo.