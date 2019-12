Lemmy Kilmister, l'omaggio social dei Metallica. Video

Che tra i Four Horsemen e Lemmy Kilmister ci fosse intesa non è una novità: il frontman, bassista e leader dei Motorhead aveva diviso i palchi più volte con i Metallica, che nel 2016 - a poche settimane dalla scomparsa della voce di "Ace of Spades" - inseriro nel loro "Hardwired... to Self-Destruct" il brano scritto in suo onore "Murder One". La band di James Hetfield, poi, non si è mai fatta mancare i classifici del trio heavy britannico nel proprio repertorio, a cominciare da "Damage Case" e "Too Late", che i Metallica eseguirono dal vivo con lo stesso Lemmy durante il loro tour del 2009.

Per celebrare Ian Fraser Kilmister in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa - ricorso ieri, sabato 28 dicembre - i Metallica hanno pubblicato sui propri canali social ufficiali un video inedito di nove minuti che include spezzoni delle migliori colloborazioni dal vivo tra l'ex Hawkwind e il quartetto metal californiano:

Il gruppo di "Enter Sandman" si sta preparando a fare ritorno sui palchi dopo lo stop forzato imposto al gruppo dal ricovero di Hetfield presso una struttura specializzata nella cura della dipendenza da alcol: il primo appuntamento dei Metallica con il proprio pubblico è fissato per il prossimo 28 marzo a San Francisco, in California, per un evento benefico, al quale seguiranno gli appuntamenti live previsti dal tour sudamericano della band, che prenderà il via il prossimo 15 aprile da Santiago del Cile per concludersi il 27 aprile successivo a Belo Horizonte, in Brasile.