Metallica, Lars Ulrich parla di James Hetfield in rehab

I fan dei Metallica possono stare tranquilli, secondo Lars Ulrich. Il batterista della band californiana, intervistato da USA Today, ha fornito nuovi aggiornamenti e il suo punto di vista sulla vicenda del compagno e frontman James Hetfield, entrato in una clinica di riabilitazione a fine settembre per curare la sua dipendenza dall'acol - con conseguente annullamento degli impegni immediati della band e del tour nel continente australe.

Ulrich ha commentato che la disintossicazione procede e che Hetfield

Sta facendo ciò che è giusto: guarire se stesso. Mi dispiace per i fan in Australia e Nuova Zelanda, ma non vediamo l'ora di tornare a pieno regime e più forti e più sani che mai. La strada è fatta anche di dossi e imprevisti, ma il nostro è stato un viaggio incredibile. Non vediamo l'ora di tornare da quelle parti, speriamo l'anno prossimo.