Grace Slick: "Negli anni Sessanta il rehab era per chi si rompeva una gamba"

La oggi ottantenne Grace Slick è stata intervistata dalla rivista inglese Uncut e ha ricordato gli anni Sessanta e le morti premature che hanno funestato quegli anni.

Ha detto la ex voce dei Jefferson Airplane:

“La mia idea di paradiso era quella di ubriacarmi e guidare un'auto molto velocemente. Mi sono fatta un sacco di droghe. Non ho mai mangiato bene. Non mi sono mai allenata un giorno in vita mia. La mia idea di esercizio era scopare. Ma non lo faccio più, quindi non faccio alcun esercizio. Ho circa quattro malattie mortali ma sono ancora in piedi. Il mio dottore mi ha guardato l'altro giorno e ha detto, 'Dio, sei una tipa tosta'".

Sulle tragedie che hanno portato via Jimi Hendrix, Janis Joplin e tanti altri, ha detto:

“Nessuno allora voleva morire. Negli anni '60, non andavi in rehab. Quella era una cosa per le persone che si rompevano le gambe sciando. Non si prendeva nemmeno in considerazione l'idea di andarci. Il problema era che c'era stato un passaggio radicale dagli anni '50 agli anni '60 che non avevamo capito come vivere in questo nuovo mondo."

E continua:

"Se eri in una rock'n'roll band negli anni '60, l'unica cosa che non potevi fare era uccidere le persone. Tutto il resto era accettabile. Eri pagato per girare il mondo e la gente ti ammirava perché eri una rock'n'roll star. Eri giovane, eri relativamente in salute. Credimi, non stavi cercando di ucciderti, ti stavi solo divertendo. Non ricordo nessuno che fosse infelice. Certo, Janis aveva dei problemi, ma nessuno si è suicidato. Potevi fregare chiunque e assumere qualsiasi droga volessi. L'unico aspetto negativo è che non misuravamo le droghe che prendevamo."

Ha detto inoltre che molte delle morti sono accadute perché i suoi coetanei "non erano bravi con la chimica". Dice ancora la Slick: