Kesha, l'uscita del nuovo album slitta a fine gennaio

Il nuovo album di inediti in studio di Kesha, "High Road", ideale successore di "Rainbow" del 2017, non sarà distribuito a partire dal prossimo 10 gennaio, data indicata in prima battuta come quella di lancio della prossima fatica sulla lunga distanza della cantante losangelina: a darne conferma è stata la stessa voce di "Die Young" in un post pubblicato sul suo canale Instagram ufficiale.

"Sulla strada principale [in inglese "High Road", come il titolo dell'album] dal 31 gennaio", ha scritto Kesha, rimandando così ufficialmente di circa tre settimane la data di pubblicazione del disco, senza però fornire la motivazioni della scelta.

Il primo estratto dalla quarta prova sulla lunga distanza della cantante, "Raising Hell", realizzato in collaborazione con Big Freedia, è stato pubblicato lo scorso 24 ottobre: il 21 novembre è stato diffuso il secondo singolo "My Own Dance", al quale è stata fatta seguire una terza anticipazione dal lavoro, "Resentment", realizzata con i contributi della già mente dei Beach Boys Brian Wilson, di Sturgill Simpson e di Wrabel, il 12 dicembre scorso.