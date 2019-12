Jakob Dylan, Dhani Harrison e Willie Nelson incidono una canzone per Tom Petty

“I didn’t do it for no magazine/Didn’t do it for no video/Never did it for no CEO/But I did it for real”, cantava Tom Petty, in "For Real”, brano scritto e registrato nel 2000, ma pubblicata solo quest'anno nella raccolta “The Best of Everything”. La filosofia di Petty in poche parole, e non è un caso che sia la canzone scelta da amici e colleghi per rendergli tributo.

Il brano è stato reinciso da Jakob Dylan, Dhani Harrison, Amos Lee, Lukas Nelson, Micah Nelson e da Willie Nelson e resa disponibile sulle piattaforme digitali: i proventi andranno in beneficenza alla Midnight Mission, fondazione che si occupa degli homeless di Los Angeles.

La tempistica della pubblicazione non è casuale: nei giorni scorsi si è risolta la lite tra le eredi di Tom Petty, che dal 2018 le parti si contenendevano il controllo della fondazione che gestisce le attività postume del leader degli Heartbrakers. Dana Petty, ultima moglie del rocker, e le figlie Adria e Annakim hanno quindi dato vita alla fondazione della Tom Petty Legacy, LLC, che viene gestista in maniera congiunta dalle tre