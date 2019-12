Nine Inch Nails, album e tour nel 2020

Nel suo nuovo studio di registrazione il frontman dei Nine Inch Nails Trent Reznor ha concesso un’intervista al magazine statunitense Revolver nel corso della quale l’artista della Pennsylvania ha anticipato quello che potrebbe presto trasformarsi in un annuncio ufficiale: il prossimo anno la band industrial rock registrerà nuova musica e tornerà in tour. Dopo aver ricordato le ultime novità della band, come la pubblicazione dell’“edizione definitiva” di “With Teeth” del 2005, la rivista a stelle e strisce scrive: “Reznor e Ross hanno in programma di portare la band di nuovo in tour e di registrare nuova musica dei Nine Inch Nails”. Per qualsiasi altro dettaglio, tanto riguardo all’ideale seguito di “Hesitation Marks” – tolta la trilogia di EP “Not the Actual Events”, “Add Violence” e “Bad Witch” - quanto ai luoghi dove il gruppo potrebbe portare la sua musica dal vivo, bisognerà attendere che la band torni a esprimersi a tal proposito.

L’ultima tournée messa in scena dal gruppo dell’Ohio, battezzata “Cold and Black and Infinite”, si è conclusa nel dicembre 2018 e ha toccato la sola America.