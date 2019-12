FSK Satellite: chi sono i membri del collettivo trap. Video

Partiti dalla provincia di Potenza, in Basilicata, stanno conquistando successi sempre più importanti: sono i FSK Satellite, collettivo trap composto da Chiello, Sapo e Taxi B, a cui si aggiunge Greg Willen, il loro produttore di fiducia. Il loro disco d'esordio è "FSK Trapshit", uscito lo scorso luglio e ora tornato nei negozi con il titolo di "FSK Trapshit revenge".

Dai pezzi trap sporchi e aggressivi a pezzi che strizzano l'occhio alla techno, per arrivare ad atmosfere intime senza dimenticare tracce più leggere e ironiche: in "FSK Trapshit" i FSK Satellite hanno riversato ogni sfumatura del loro progetto. Il disco è stato anticipato da un teaser pieno di provocazioni, tra droga e pistole:

Il gruppo è nato nel 2017, quando i suoi componenti hanno aperto il canale YouTube FSKSATELLITE (che ad oggi ha 55mila iscritti) e lì hanno cominciato a caricare le loro tracce, unendo le forze in pezzi come "La prova del cuoco" (2,5 milioni di visualizzazioni - nella scena iniziale due dei suoi componenti si baciano in bocca, un rituale mafioso) e "Melissa P" (1,5 milioni di visualizzazioni), che insieme a "No spie" hanno ottenuto ampi successi anche sulle piattaforme di streaming.Nella nuova edizione di "FSK Trapshit" c'è anche un pezzo con Gué Pequeno, "Capi della trap".