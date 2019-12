Sfera Ebbasta contro i pregiudizi: 'Non ho uno stile di vita malsano'

C'è chi dice no. Sfera Ebbasta ne ha abbastanza dei pregiudizi nei confronti della trap e degli argomenti con i quali spesso vengono attaccati gli esponenti della scena, a partire proprio da lui. Il trapper di Cinisello Balsamo, visto quest'anno tra i giudici di X Factor (ha portato alla vittoria Sofia Tornambene, tra le componenti della sua squadra, quella delle ragazze dai 16 ai 24 anni), in una recente intervista si è lasciato andare ad alcune riflessioni sul tema. Sfogandosi: "Non ho uno stile di vita malsano".

Raccontandosi a Vanity Fair, Sfera Ebbasta ha detto a proposito degli stereotipi:

"Purtroppo, nel gergo comune, la trap è male o si confonde in un generico che fa di tutta l’erba un fascio: diventa presto sinonimo sbagliato di sesso, droghe, fumo, devianze. Ora, è vero che la trap non esclude niente, ma è anche vero che non include tutto".

E parlando di sé, ha aggiunto:

"La gente non se lo immagina proprio, che non ho uno stile di vita malsano: vado in palestra, sto attento a quello che mangio. Che, insomma, crescendo mi sto regolarizzando".

La presenza del trapper nella giuria dell'ultima edizione del talent di SkyUno ha generato non poche polemiche. Nei fatti, però, Sfera Ebbasta - che all'inizio dell'anno era stato dapprima designato dalla Rai come giudice di "The Voice" e in seguito allontanato dal programma di Rai2 - come abbiamo scritto anche nel nostro commento si è dimostrato più simpatico del trapper arrogante a cui eravamo abituati.