I Clash di nuovo insieme, dopo anni: la 'reunion' a Londra

Mick Jones, Paul Simonon e Nicky Headon, i tre componenti dei Clash ancora in vita (Joe Stummer, come è noto, è scomparso nel 2002), di nuovo insieme, a distanza di anni: succederà oggi a Londra, in occasione di un evento legato alle celebrazioni per il quarantennale di "London calling", l'album-simbolo della discografia della band di "Should I stay or should I go", uscito proprio il 14 dicembre 1979.

La "reunion" - se così si può definire - sarà ospitata dal BFI Southbank della capitale britannica, principale cinema di repertorio nel Regno Unito, come già riportato da Rockol. Lì, infatti, verrà proiettato "Westway to the World", il film-documentario del 2000 diretto da Don Letts dedicato ai Clash, e subito dopo la proiezione è prevista una sorta di conferenza di Jones, Simonon e Headon.

L'ultimo album inciso dai tre insieme è "Combat rock" del 1982: dopo l'uscita di quel disco, il batterista Nicky Headon lasciò la band. Il chitarrista Mick Jones lo seguì l'anno successivo, mentre Paul Simonon continuò a suonare con Joe Stummer fino al 1986, quando il gruppo si sciolse.