ZZ Top: esce il documentario 'ZZ Top: That Little Ol 'Band From Texas'

Il prossimo 28 febbraio uscirà su uscirà su Blu-ray, DVD e video digitale il documentario già uscito nelle sale la scorsa estate 'ZZ Top: That Little Ol 'Band From Texas'.

Il video aggiunge 35 minuti di filmati bonus al film, incluse le esibizioni complete di quattro canzoni - "Shuffle In C / Fannie Mae", "La Grange", "Brown Sugar" e "Blue Jean Blues" - che sono state girate alla Gruene Hall appositamente per il film. Altre cinque canzoni - "Thunderbird", "Tush", "Beer Drinkers & Hell Raisers", "I am Bad, I Nationwide" e "Manic Mechanic" - sono state registrate tra il 1976 e il 1981.

Oltre alla cronaca dei cinquanta anni di storia della band texana che include filmati inediti e interviste, il film propone anche le conversazioni con Josh Homme e Billy Bob Thornton.

Dice del documentario il frontman della band Billy Gibbons:

“Penso che anche i nostri fan più risoluti saranno sorpresi da ciò andranno ad imparare su quegli uomini con la barba ed economici occhiali da sole. Eccoci, lassù sul grande schermo, ed è qualcosa che siamo lieti di condividere con i fan.”

Tra le rivelazioni a cui faceva cenno nella sua dichiarazione Gibbons si segnala come, durante le sessioni per l'album d'esordio della band, Gibbons ottenne il suo suono distintivo registrando una seconda traccia di chitarra che rendeva la musica più piena. Il produttore e manager Bill Ham era contrario all'idea delle sovraincisioni, quindi il proprietario dello studio Robin Brians mandò Ham a ritirare delle costine in un posto a 25 miglia di distanza dallo studio, dando il tempo a Gibbons di registrare la sua parte all'insaputa di Ham.