Dischi di Natale che non ti aspetti: Bob Dylan e il suo "Christmas in the heart"

Continuiamo il nostro mini-trip nel mondo dei Christmas album un po' particolari. La tradizione degli album a tema natalizio è vecchia, ma si perpetra imperterrita di anno in anno. Ce n'è per tutti i gusti, con incursioni in ogni genere (dal pop al punk, dal jazz al metal...): insomma il Natale può colorarsi di musica a tema proprio per tutti. A dispetto delle preferenze.

Nella scorsa puntata abbiamo parlato di Phil Spector e ora è il turno di un altro gigante... il premio Nobel - ma non solo - Bob Dylan.

Facciamo un piccolissimo salto indietro nel tempo - ma proprio piccolo, visto che dobbiamo risalire appena al 2009, ossia 10 anni fa esatti. Il 23 novembre 2009, infatti, la Columbia immetteva sul mercato Christmas In The Heart, album in studio numero 34 di Mr. Zimmerman.

