Le uscite su vinile più intriganti di venerdì 13 dicembre 2019

Come noto, per convenzione, da qualche anno l'industria discografica ha fissato il venerdì come giorno designato alla pubblicazione delle nuove uscite.

Ecco, dunque, le novità su vinile di venerdì 13 dicembre 2019, selezionate per voi dalla redazione di Vinyl. Buona caccia e buon ascolto...

Abigail Williams - Walk Beyond The Dark [Blood Music]

Accept - Predator Clear [Music On Vinyl]

Anthony Ramos - The Good & The Bad [Republic]

Björk - Medulla [One Little Indian Us]

Boy Sets Fire - Tomorrow Come Today [Craft Recordings]

Boy Sets Fire - After The Eulogy [Craft Recordings]

Bruce Springsteeen - Western Stars - Songs From The Film [Columbia Records Group]

Chris Porter - Lost & Alone [Stand Up]

Daniel Caesar - Case Study 01 [Golden Child Recordings (Daniel Caesar)]

Daniel Lopatin - Uncut Gems Soundtrack [Warp Records]

Daughters - You Won't Get What You Want [Ipecac Recordings]

Diabolical Masquerade - Ravendusk In My Heart [Peaceville]

Disastrous Murmur - Santo Subito [Import / Mvd]

Eloy - Vision, The Sword And The Pyre Part Ii [Made In Germany Musi]

