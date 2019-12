I Cure pubblicano tre video dal vivo

I Cure hanno pubblicato tre video 'Director's Cut' tratti dal loro concerto tenuto alla Sydney Opera House di Sydney, in Australia, il 30 maggio di quest'anno per celebrare i trenta anni della uscita dell'album “Disintegration”.

I video sono stati girati dal regista di fiducia della band, Nick Wickham, e riguardano le canzoni "Plainsong", "Pictures Of You" e "Disintegration". Pare che in futuro verrà anche pubblicato il film dell'intero concerto, ma al proposito non sono ancora stati forniti dei dettagli precisi.

Un nuovo album manca dalla discografia della band di Robert Smith dal 2008, quando venne pubblicato “4:13 Dream” (leggi qui la nostra recensione). Le ultime notizie riguardo un nuovo disco risalgono allo scorso ottobre quando Smith disse che le nuove composizioni avrebbero parlato della perdita della madre, del padre e del fratello fissando, addirittura, la data di uscita entro la fine del 2019.

Queste le sue parole: “Penso che il primo singolo, o l'intero album, uscirà questo Natale, o poco prima. Il titolo è "Live From the Moon", ma sicuramente il nome cambierà”. Al momento, però, non si è ancora ascoltato nulla.