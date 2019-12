Concerti, Beth Hart: una data ad agosto a Gardone Riviera

La voce di “LA Song (Out of This Town)” si esibirà in Italia il prossimo 2 agosto e presenterà dal vivo il suo nuovo album “War in mind”. Il concerto di Beth Hart si terrà all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, nell’ambito della rassegna estiva Tener-a-mente. Il live sarà l’occasione per rivedere la cantautrice statunitense nuovamente live nel nostro paese.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita sul sito ufficiale dell’Anfiteatro del Vittoriale dalle ore 11:00 di mercoledì 11 dicembre e su TicketOne a partire dalle 11:00 di giovedì 12 dicembre.

Il prezzo dei titoli d’ingresso, esclusi i diritti di prevendità, è di 40 euro per la poltronissima, 35 euro per la platea, 30 euro per i posti nella platea laterale e nella gradinata centrale, e di 25 euro per la gradinata non numerata.



Beth Hart - che ha presentato lo scorso settembre la sua ultima prova di studio, da cui è tratto il singolo “Bad Woman Blues” - ha all’attivo 9 album solisti e tre dischi in collaborazione con Joe Bonamassa oltre ad aver collaborato con Slash nel 2010 nel brano “Mother Maria”, incluso nell’eponimo album del chitarrista dei Guns N’ Roses.