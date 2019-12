Eurythmics, reunion sul palco dopo cinque anni. Video

È reunion per gli Eurythmics, ma solo per una sera. Annie Lennox e Dave Stewart sono tornati a condividere il palco a distanza di cinque anni dall'ultima volta: lo hanno fatto in occasione dell'evento benefico organizzato ieri sera da Sting e sua moglie Trudie Styler a New York, per raccogliere fondi da destinare alla fondazione Rainforest Foundation Fund, che si occupa di proteggere le foreste pluviali nel mondo e di difendere i diritti delle popolazioni indigene che vivono lì.

Il duo britannico salito alla ribalta negli Anni '80 ha proposto sul palco del Beacon Theater di New York tre pezzi del suo repertorio: tra questi - oltre a "Would I lie to you?" e "Here comes the rain again" - anche la hit "Sweet dreams (Are made of this)", che oltre a dare il titolo al secondo album degli Eurythmics nel 1983 portò il nome del duo in cima alle classifiche internazionali. Annie Lennox e Dave Stewart hanno poi concluso il loro set sulle note di "Don't stop believin'", cover dei Journey. Ecco i video dell'esibizione:

L'ultima volta che i due si erano ritrovati a condividere il palco era stato nel 2014, in occasione di un concerto-tributo ai Beatles: in quell'occasione, di fronte al pubblico del Los Angeles Convention Center, in California, si erano però limitati a far ascoltare la loro cover di "The fool on the hill"

Proprio quest'anno cade il ventesimo anniversario dall'uscita di quello che - ad oggi - resta l'ultimo album degli Eurythmics, "Peace", consegnato al mercato nel 1999 e seguito nel 2005 dalla raccolta "Boxed", contenente l'inedito "I've got a life".