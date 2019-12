Pantera, in vendita il club dove fu ucciso Dimebag Darrell

La società immobiliare americana Best Corporate Real Estate ha messo sul mercato il locale di Columbus, in Ohio, dove nel 2004 fu assassinato il già chitarrista dei Pantera Dimebag Darrell Abbott: il club, all'epoca noto col nome di Alrosa Villa, è in vendita al prezzo di un milione e 295mila dollari. Nel prezzo sono compresi gli allestimenti di due punti bar, l'impianto audio di sala e uno spazio potenzialmente adattabile a cucina, che al momento non è in uso, oltre che alla licenza dello stato per la somministrazione di bevande alcoliche.

L'8 dicembre del 2004 il venticinquenne Nathan Gale, congedato meno di un anno prima dal corpo dei Marines per ragioni manenute segrete dall'esercito per motivi di riservatezza e affetto da problemi psichiatrici, entrò all'Alrosa Villa poco prima dell'inizio del set dei Damageplan, band che Dimebag Darrell aveva fondato con il fratello Vinnie Paul dopo lo scioglimento della formazione un tempo condivisa con il cantante Phil Anselmo: l'ex militare salì sul palco e aprì il fuoco con una pistola Beretta 9 millimetri uccidendo Darrell, il capo della sicurezza dei Damageplan Jeffery Thompson, i dipendenti del locale Erin Halk e Nathan Bray e uno spettatore, e ferendo altre due persone. L'assassino fu ucciso dalla polizia.

"Il modo in cui se ne è andato, definito come 'omicidio', è sempre una cosa dura, fredda, orribile", ha spiegato Anselmo in un articolo scritto per ricordare l'ex compagno di band per l'edizione americana di Rolling Stone: "Niente di tutto questo diventa più facile, per me. In realtà, continua a diventare sempre più duro. Personalmente, devo ancora venire a patti con la sua morte. Non ne vedo il senso. Non vedo l'atteggiamento di tutto ciò che accade per una ragione. (...) Penso a Dime tutti i giorni della mia vita".