Concerti, Simple Minds: quattro date in Italia nel 2020

Farà tappa anche in Italia il tour con cui i Simple Minds nel 2020 celebreranno i loro quarant'anni di carriera. La band scozzese di "Don't you (Forget about me)" arriverà nel nostro paese la prossima estate, per quattro concerti che tra le altre cose vedranno Jim Kerr e soci celebrare all'Arena di Verona - con un anno di ritardo - i trent'anni dal concerto del 1989 da cui fu tratto il dvd "Seen the lights".

I Simple Minds suoneranno 11 luglio a Pistoia (sul palco del Pistoia Blues, in piazza Duomo), il 15 luglio a Roma (alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica), il 18 luglio a Taormina (Teatro Antico) e il 4 agosto a Verona (sul palco dell'Arena).

I biglietti per i concerti saranno disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11 di giovedì 12 dicembre.