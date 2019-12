Ozzy Osbourne offre una ricompensa per ritrovare la chitarra di Randy Rhoads

Il frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne ha lanciato un appello dopo che alcuni oggetti appartenenti al suo amico, Randy Rhoads, sono stati rubati dalla Musonia School of Music a North Hollywood. Rhoads, un chitarrista heavy metal che aveva lavorato a stretto contatto con Osbourne, morì in un incidente aereo nel 1982, a soli 25 anni.

Condividendo sui suoi social network le immagini di quanto trafugato, Ozzy ha scritto:

“Come molti di voi hanno saputo, la Musonia School of Music di North Hollywood, California (la scuola in cui Randy Rhoads ha insegnato chitarra) è stata brutalmente derubata nella notte del giorno del Ringraziamento. Musonia era gestita dalla defunta madre di Randy, Delores, e dopo la sua morte 37 anni fa, la scuola è diventata una sorta di pellegrinaggio da tutto il mondo per i suoi fan. È un luogo in cui la famiglia Rhoads ha felicemente aperto i propri cuori per condividere la vita di Randy. Come potete immaginare, gli oggetti rubati, compresa la prima chitarra elettrica di Randy, sono insostituibili per la famiglia Rhoads. Ho il cuore spezzato per questi preziosi ricordi fisici di Randy e Delores che sono stati strappati alla famiglia, quindi ho deciso di offrire personalmente una ricompensa di 25.000 dollari per avere informazioni che portino all'arresto e alla condanna e/o alla restituzione di tutti gli oggetti rubati”.