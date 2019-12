Jerry Harrison e Adrian Belew portano "Remain in Light" in tour

Il tastierista dei Talking Heads Jerry Harrison e il chitarrista, ex King Crimson ed ex collaboratore dei Talking Heads, Adrian Belew hanno annunciato il progetto per un tour celebrativo in occasione del 40esimo anniversario dell'album della band un tempo capitanata da David Byrne “Remain in Light” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nell'ottobre del 1980.

I due andranno in tour nei festival nel 2020 insieme alla band funk dei Turkuaz, il cui lavoro in studio è stato prodotto da Harrison.

Belew ha scritto su Facebook:

"Nel caso non l'avessi sentito, il fondamentale album “Remain in Light” compie 40 anni l'anno prossimo. Riprenderò il mio ruolo nel disco nel suo tour mondiale nei festival durante l'anno con la grande funk band Turkuaz e il collega dei Talking Heads Jerry Harrison."

In comunicato dichiara Harrison: "È passato molto tempo da quando ho fatto un tour. Quando ho iniziato a produrre i Turkuaz, ho iniziato a pensare: 'Mi piacerebbe suonare di nuovo le canzoni dei Talking Heads'. E i Turkuaz sono tra i pochi artisti che comprendono davvero questa musica. Una volta che Adrian ha firmato, era chiaro che potevamo ricreare l'eccitazione e la gioia che venne raggiunta nell'iconico concerto di Roma del 1980 dei Talking Heads.”

Finora è stata confermata solo una data, al Floyd Fest di Patrick Country, in Virginia, che si terrà dal 22 al 26 luglio.

Gli organizzatori dicono del periodo di “Remain in Light”: "Molti la considerano come il picco dei Talking Heads. Oltre a riprodurre il disco in sequenza, lo show includerà anche altre canzoni dei Talking Heads. I Turkuaz hanno fatto in media circa 100 spettacoli all'anno dal 2013 e con l'uscita di “Life in the City” nel 2018 hanno fatto un salto di qualità. La band mostra con orgoglio l'influenza dei Talking Heads”.