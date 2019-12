Sanremo 2020: salta l'ipotesi Chiara Ferragni, Leotta in bilico. E...

In un articolo pubblicato oggi su Il Giornale a firma di Paolo Giordano si fa il punto sulle presenze femminili che saranno chiamate sul palco del prossimo Festival di Sanremo: l'influencer e moglie di Fedez Chiara Ferragni, in un primo momento data come candidata più probabile ad affiancare Amadeus nella conduzione dello show, sarebbe stata esclusa dal novero delle papabili anche a causa di una minaccia di esposto fatta pervenire alla Rai da un'associazione di consumatori.

Anche il coinvolgimento della giornalista sportiva Diletta Leotta, fino a qualche giorno fa data come presenza certa, pare non essere più così sicuro: nelle ultime ore starebbero prendendo quota le candidature della schermitrice e campionessa paralimpica Bebe Vio e della showoman Vanessa Incontrada. Tuttavia sarà lecito aspettarsi sorprese: secondo le indiscrezioni riferite da Il Giornale, gli organizzatori del Festival starebbero valutando l'ipotesi di affiancare al conduttore e direttore artistico Amadeus un'ospite femminile diversa per ogni serata.