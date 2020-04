Vasco Rossi, “Bollicine” usciva 37 anni fa: le canzoni del disco una per una. “Mi piaci perché”

Evoluzione del Vasco dei divertissements e di quello della violenza verbale, “Mi piaci perché...” gioca in modo esplicito fra coretti angelici da “donne oggetto” e tiro da “sesso e rock’n’roll”, all’interno di un’esposizione già matura del lato B del Blasco, quello in realtà meno importante di quello d’autore, di mera incitazione alla carnalità e/o provocazione. Sempre sorniona, peraltro.

Certo “Mi piaci perché...” finisce col rivolgersi pure a chi di Vasco ama solo certa violenza espressiva da retorica del rock e non sa cogliere l’ironia delle sue liriche. Tuttavia, per com’è scritto e cantato, è un divertissement di grana fina, forse troppo per i canoni della rockstar, tanto che Vasco, che piazza il brano anche come lato B del 45 giri di “Vita spericolata”, in un’intervista si sentirà in dovere di sottolinearne la valenza più trasgressiva: “Le sante non mi piacciono, le porti in macchina e si mettono a pregare”.

Caricamento video in corso Link

Domani scriveremo la storia dell’album “Bollicine”

Leggi qui la scheda di "Ultimo domicilio conosciuto"

Leggi qui la scheda di "Giocala"

Leggi qui la scheda di "Deviazioni"

Leggi qui la scheda di "Vita spericolata” (parte 2)

Leggi qui la scheda di "Vita spericolata” (parte 1)

Leggi qui la scheda di "Portatemi Dio"

Leggi qui la scheda di "Una canzone per te​"

Leggi qui la scheda di "Bollicine"​

I testi sono tratti dal libro di Andrea Pedrinelli “Vasco Rossi, la storia dietro le canzoni”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di Vasco Rossi.

Qui la copertina del libro