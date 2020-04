Vasco Rossi, “Bollicine” usciva 37 anni fa: le canzoni del disco una per una. “Portatemi Dio”

Più che una provocazione antireligiosa, come è stata frettolosamente archiviata, “Portatemi Dio” è il grido di una mancanza molto sentita da Vasco (si capirà meglio negli anni a venire) e ben condivisa dalle generazioni che hanno avuto la sorte di crescere fra la violenza degli anni di piombo e lo smarrimento della perdita di ogni valore tipico degli anni di plastica. Come diversi profeti dell’Antico Testamento, Vasco grida di mettere “Dio sul banco degli imputati” per svelare le finzioni farisaiche di quelli che chiama “buoni cristiani”, dicendo loro: “Difendetelo voi”. Dio è per Vasco un interlocutore decisivo di cui però avverte l’assenza e non riesce a coglierne tracce nella realtà. Per questo, su un rock blues scuro e carico, striato dalle chitarre nel finale, grida di volerlo vedere, di volergli parlare: “Gli voglio raccontare di una vita che ho vissuto e che non ho capito, a cosa è servito, che cosa ho pagato?”.

Tutto ciò può sembrare strano, pensando alla droga e a certi suoi testi sullo sballo, ma in effetti Vasco non ha mai confuso la responsabilità di voler sperimentare gli eccessi con un malinteso concetto di libertà.

Lo sfogo contenuto in “Portatemi Dio” potrebbe indubbiamente apparire blasfemo e, per evitare fraintendimenti e accuse di caduta di stile Vasco non mancherà di precisare il suo intento in numerose interviste.

“Portatemi Dio” può essere definita una canzone rock d’autore e per questo sarà un po’ penalizzata dalle esigenze tipiche delle scalette dei concerti del Vasco rockstar.

