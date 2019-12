Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Milano, omaggio (nel backstage) a Lucio Dalla. Video

Antonello Venditti si è esibito ieri sera, sabato 30 novembre, al Forum di Assago, a Milano, per una delle date del suo tour per il quarantennale dell'album "Sotto il segno dei pesci". Come già in altre occasioni, durante lo show del cantautore romano è intervenuto anche il collega Francesco De Gregori, che ha duettato con la voce di "Notte prima degli esami" su "Bomba o non bomba".

Il duo - che il prossimo 5 settembre sarà di scena allo Stadio Olimpico di Roma per uno speciale evento congiunto - ha sorpreso i propri fan improvvisando nel camerino della venue meneghina una versione di "Canzone", brano scritto da Dalle e Samuele Bersani originariamente pubblicato nell'album "Canzoni" del 1996.

Leggi anche: Venditti e De Gregori: Roma, l'Olimpico e la storia della loro amicizia

I biglietti per il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori del 5 settembre allo stadio Olimpico di Roma sono già disponibili sul circuito TicketOne a prezzi che vanno dai 35 euro per i posti situati nelle curve Nord e Sud agli 80 euro dei biglietti per la seconda platea. A tutti gli importi segnalati sono comprensivi di diritti di prevendita ma non di eventuali commissioni addizionali.