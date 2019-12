Stranglers in concerto all'Estragon di Bologna: foto e scaletta

Si è tenuta nella serata di ieri, sabato 30 novembre, all'Estragon di Bologna, la prima delle tre date che gli Stranglers hanno in programma in questi giorni in Italia: la veterana band britannica capitanata da Jean-Jacques Burnel e Dave Greenfield ha proposto un set da ventitré brani, durante il quale è stato passato in rassegna praticamente tutto il repertorio del gruppo, dall'album di debutto "Rattus Norvegicus" e dal celebre "No More Heroes" (entrambi del '77) ai più recenti "Giants" (del 2012) e "Suite XVI" (del 2006), passando per "Black and White" del 1978 e "The Ravem" del 1979.

Il set si è concluso con l'esecuzione di "No More Heroes", uno dei brani più celebri del gruppo, title track della seconda prova sulla lunga distanza della formazione che nel 1977 raggiunse l'ottava posizione nella classifica di vendita britannica dei singoli.

Ecco, di seguito, la scaletta eseguita dagli Stranglers per il concerto del 30 novembre 2019 all'Estragon di Bologna:

SETLIST