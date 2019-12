Shawn Mendes, stop temporaneo ai concerti: 'Rischio danni permanenti alla voce'

Il cantante di "If I Can't Have You" è stato costretto a cancellare un concerto in programma a San Paolo, in Brasile, a causa di una laringite che, se trascurata, avrebbe potuto causargli danni permamenti alla voce. Shawn Mendes, attualmente in tour in sudamerica, ha cancellato la data di ieri, sabato 30 novembre, spiegando ai propri fan la situazione per mezzo di una nota pubblicata sul proprio account personale Twitter: "San Paolo, mi spiace molto dovertelo dire, ma oggi mi sono svegliato sentendomi male: sono andato dal dottore, e ho scoperto di avere una laringite e una sinusite che hanno causato gonfiore delle corde vocali".

"Mi spezza il cuore doverlo fare, ma i medici mi hanno detto che non posso esibirmi stasera, o rischierei danni a lungo termine alla mia voce. Vi amo così tanto e mi scuso dal profondo del mio cuore, perché - stasera - vorrei poter essere lì sul palco per voi. Prometto che ce la farò, la prossima volta che tornerò in sudamerica. Vi amo, scusatemi".

La prossima data al momento confermata è prevista per il prossimo 3 dicembre sempre a San Paolo, a Rio. Dopo due tappe a Buenos Aires, in Argentina, i prossimi 6 e 7 dicembre, Mendes si sposterà a Santiago del Cile (il 10 e 11), poi muovere alla volta di Perù (Santiago del Surco, il 14) e Messico, dove dopo un passaggio a Monterey (il 17) l'artista concluderà il suo tour con un residency al Palacio de los Deportes di Città del Messico i prossimi 19, 20 e 21 dicembre.