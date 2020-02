Led Zeppelin, i 45 anni di “Physical Graffiti”: una canzone al giorno. “Down by the seaside”

“Down by the Seaside” è un altro brano che trova una sua collocazione ideale nella terza, languida facciata di “Physical Graffiti”, per via della sua dolcezza e del fatto che, come il pezzo che la precede, arriva direttamente dalle sessioni del 1970 a Bron-Yr-Aur, in cui Robert ha effettivamente suonato la chitarra acustica. Anche le fasi di gestazione delle due canzoni sono simili: registrate entrambe agli Island con Andy Johns e mixate agli Olympic da Keith Hardwood, anche se la versione elettrica con la band a ranghi completi non viene poi lavorata fino alle sessioni del quarto album.

Il meccanismo è quello tipico, prettamente country, di chiamata e risposta, con Jones che suona un Electrapiano Hohner, simile a quello degli Stones, e con Bonham sullo sfondo che si produce in un fantastico shuffle mescolato a occasionali battiti fuori ritmo, che Bonzo rende perfettamente fluidi. Inserita nella terza facciata di Physical Graffiti, “Down by the Seaside” costituisce un contrasto provocatorio in mezzo a tanti brani rock. Il minaccioso cambio di ritmo al minuto 2:08 trova la band che passa a un aggressivo 4/4 per quasi un minuto, mentre Jimmy ci presenta un nuovo (e nitido) riff su cui poi fa un assolo. Sono davvero molti i contenuti del brano, con risvolti addirittura religiosi o quantomeno spirituali.

Domani scriveremo di “Ten years gone”.

I testi sono tratti dal libro di Martin Popoff “Led Zeppelin. Tutti gli album – Tutte le canzoni”, pubblicato da Il Castello, per gentile concessione dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Physical Graffiti” e di tutti gli altri album dei Led Zeppelin.