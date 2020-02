Led Zeppelin, i 45 anni di “Physical Graffiti”: una canzone al giorno. “Kashmir”

Con i suoi otto minuti e mezzo, “Kashmir” (il cui titolo provvisorio era “Driving to Kashmir”) è una traccia radicale e spiazzante, ampia e ambiziosa, ancora di più considerando il ritmo rallentato, sapientemente sospinto e controllato, di Bonham, che non eccede mai e fa valere ogni singolo colpo rarefatto del suo strumento. Plant in effetti attribuirà al ritmo ipnotico ma lineare di John il merito della scintilla iniziale, quel segmento di apertura del brano, generato casualmente durante le prove e diventato poi “Kashmir”. La canzone è una delle nuove tracce registrate con Ron Nevison ai controlli, ma la costruzione del pezzo, e in particolare la raccolta del testo, risale addirittura ai tre anni precedenti. Cresciuto da un demo di Page e Bonham, l’accordo in ascesa ripetuto di Page evoca l’arrancare sulle sabbie del deserto.

In un guizzo di inventiva musicale è la batteria di Bonham, anziché la chitarra, a sfruttare l’effetto phaser, un’idea di Nevison che utilizza un Eventide Instant Phaser PS-1010. Come a sottolineare la grandiosità del pezzo, la band utilizza archi e fiati di un’orchestra pakistana di Southall, Londra, per soddisfare la visione di Jones, anche se lo stesso John Paul suona il Mellotron Mark II, udibile distintamente agli accordi in sol minore e in la del bridge.

