Debutta ‘20 anni che siamo italiani’: Gianni Nannini, Morgan e tanti altri ospiti

Andrà in onda questa sera, 29 novembre, su Rai1, la prima puntata di “20 anni che siamo italiani”, il programma che vede Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada raccontare i loro primi vent’anni da “italiani” e come è cambiato il mondo intorno a loro. Insieme ai due conduttori, tanti ospiti come, stasera, Gianna Nannini, Morgan, Fiorella Mannoia, Mika, Umberto Tozzi e Raf, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Luché, Claudio Amendola, Amadeus, Giorgio Panariello, Marco Giallini e Laura Chiatti.

Un’orchestra composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa insieme ad artisti che in questi ultimi due decenni sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti.

I telespettatori da casa saranno chiamati a partecipare al racconto, con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, ciascuno ricordando sui social i propri ultimi vent'anni.

“20 anni che siamo italiani” è un programma di: Martino Clericetti, Max Novaresi, Monica Parente, Luca Parenti, Giovanna Salvatori, Walter Santillo, Paola Vedani. Scenografia: Giuseppe Chiara. Regia: Fabrizio Guttuso Alaimo.