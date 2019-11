Flaming Lips, guarda il video live di ‘What is the light?’

La band di Wayne Coyne pubblicherà il prossimo 29 novembre l’album dal vivo “The Soft Bulletin Recorded Live at Red Rocks” insieme alla Colorado Symphony Orchestra. In vista dell’uscita, i Flaming Lips hanno pubblicato un video live di “What is the Light”, registrato il 26 marzo 2016 al Red Rocks Amphitheatre, vicino a Morrison in Colorado, e diretto da George Salisbury e dallo stesso frontman del gruppo di “Yoshimi Battles the Pink Robots".

Durante il concerto andato in scena nel 2016 Wayne Coyne e soci suonarono dal vivo l'intero album del 1999 “The Soft Bulletin” (leggi qui la nostra recensione), supportati da un’orchestra di 68 elementi e da un coro di 57 voci dirette da André De Ridder.

I Flaming Lips hanno pubblicato lo scorso 13 aprile il disco "King's Mouth" (leggi qui la nostra recensione) e lo scorso settembre sono stati protagonisti di un concerto in Italia, andato in scena in Piazza Duomo a Prato.